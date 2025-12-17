Detienen a ‘El Yeicob’ por Narcotráfico: Ligan a Jacobo ’N’ líder con Robo de Hidrocarburo

Autoridades federales informaron hoy, 17 de diciembre de 2025, sobre la detención de Jacobo Reyes León, alias El Yeicob, a quién se le vincula con Raúl Roca, copropietario de Miss Universo y es señalado como líder de robo de hidrocarburo.

¿De qué acusan a El Yeicob?

En la página del Registro Nacional de Detenciones se informa que el pasado lunes 15 de diciembre a las 10:30 PM se detuvo a Jacobo Reyes León, considerado por las autoridades como líder de una célula criminal dedicada, vinculada con Raúl Rocha Cantú. Se indica que fue detenido al interior de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), de la FGR.

