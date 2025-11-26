FGR Informa que Están Obteniendo Datos Fundamentales de Raúl "R", Copropietario de Miss Universo

La Fiscalía General de la República confirmó que se abrió la carpeta de investigación 928/2024, por delincuencia organizada, en relación con narcotráfico, huachicol y tráfico de armas, contra Raúl “R”, y otras 12 personas.

En un comunicado de prensa emitido este miércoles 26 de noviembre explicó que la investigación realizada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal ayudó a recabar la información para abrir dicha carpeta de investigación.

De acuerdo con los datos, hace 10 días, el juez federal correspondiente ordenó las órdenes de aprehensión contra 13 personas, cuyos nombres hasta ahora se mantienen en secrecía.

La FGR adelantó que se acaba de cumplir una orden de aprehensión contra una funcionaria federal involucrada, aunque no se mencionó el nombre.

Sobre Raúl “R":

Se están obteniendo datos fundamentales que le permitirán al Ministerio Público Federal (MPF), continuar y ahondar en esta investigación". En cuanto los elementos de prueba se ratifiquen, se dará a conocer su situación jurídica

¿Quién es Raúl "R"?

Empresario mexicano originario de Monterrey, Nuevo León. Es presidente de Legacy Holding Group, un grupo de empresas que opera en sectores como energía, entretenimiento, aviación, manufactura y otros.

Es egresado de la Licenciatura de Administración de Empresas. Fue director general de la empresa CYMSA, creó un grupo de 29 restaurantes. Más adelante fundó una empresa enfocada en el sector energético y otra en la industria de aviación privada. También dio forma a la asociación civil “Niños, Mujeres y Ancianos Protegidos”.

Legacy Holding presume de contar con alrededor de diez mil empleados en todo México, numerosos corporativos de primer nivel, participación en más de 15 industrias diferentes y presencia en 5 mercados internacionales.

En 2022, el empresario fue nombrado Cónsul honorario de Guatemala en el Estado de México y asesor de la presidencia del Consejo Coordinador Empresarial. Al año siguiente asumió el cargo de vicepresidente de Relaciones con Órganos Empresariales de la Cámara Nacional de Comercio. En 2024, adquirió el 50% de la franquicia global Miss Universe Organization (MUO).

Historias relacionadas: