Asesinan a la Cantante María de la Rosa, de 22 Años, en Los Ángeles: Esto Es lo Que se Sabe

La cantante e influencer puertorriqueña María de la Rosa, conocida artísticamente como DELAROSA , fue asesinada a los 22 años de edad en un ataque que las autoridades describen como una “emboscada".

Según la versión oficial del Los Angeles Police Department (LAPD), el suceso se registró alrededor de la 1:25 a. m. en el área de Northridge, cerca de Bryant Street y Tampa Avenue.

De la Rosa se encontraba dentro de un vehículo estacionado junto con dos acompañantes, un hombre y una mujer, cuando al menos dos hombres se acercaron al coche y abrieron fuego desde el lado del conductor.

Testigos reportaron que los agresores rondaban el auto minutos antes de disparar.

María de la Rosa fue trasladada de urgencia a un hospital, pero falleció a causa de las heridas. De acuerdo con un familiar citado por un medio, la cantante fue “la única víctima alcanzada por los disparos”.

En tanto, sus acompañantes habrían resultado ilesos según esa versión. Sin embargo, algunos reportes iniciales indicaron que los acompañantes se encontraban en estado crítico.

Hay dos sospechosos del crimen

Apenas unos días después del ataque, fiscales en el condado de Los Ángeles anunciaron cargos de asesinato contra tres sospechosos: Francisco Otilio Gaytan (27 años), Benny Licon Gomez (27 años) y Eduardo Lopez (21 años).

A cada uno se le imputan un cargo por homicidio y dos cargos por intento de robo en segundo grado.

Hasta ahora, las autoridades no han dado detalles públicos sobre el móvil del crimen, aunque algunos medios mencionan que podría tratarse de un ataque vinculado a pandillas.

¿Quién era DELAROSA?

María de la Rosa era una artista emergente de la música latina e influencer. En agosto de 2025 había lanzado su sencillo “No Me Llames”, que la había comenzado a posicionar en la escena urbana.

Su muerte ha generado consternación entre sus seguidores, colegas y la comunidad musical, que la recuerda por su talento, carisma y como una joven promesa del género.

Su muerte ocurre en un contexto de creciente violencia armada en Los Ángeles, donde los ataques tipo emboscada a veces se vinculan con pandillas.

En redes sociales, múltiples mensajes de apoyo, incredulidad y duelo se han volcado en torno al nombre de la artista. Compañeros de la industria y seguidores han expresado su repudio al incidente y solidaridad con su familia.

Las causas del asesinato aún están bajo investigación.

Historias recomendadas:

Grupo Firme Ignora las Reglas y Canta Narcocorrido en La Paz: ¿Cuál Sería la Sanción?

Brincos Dieras Queda Vetado por Decisión del Alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano