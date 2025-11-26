Brincos Dieras Queda Vetado por Decisión del Alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano

Javier Lamarque Cano, alcalde de Cajeme, vetó a Brincos Dieras. En pleno Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el político anunció que mientras él siga siendo Presidente Municipal, el comediante no volverá a presentarse en la localidad.

Esta no es la primera vez que se prohíbe el espectáculo de este personaje. En julio de 2024, el secretario del Ayuntamiento de Chihuahua, Roberto Andrés Fuentes Rascón, adelantó la viabilidad de una sanción por el contenido de su show, que incluye conductas que denigran a la mujer.

Brincos Dieras es vetado por alcalde Javier Lamarque Cano

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano, advirtió que Brincos Dieras "no va a volver, mientras yo sea Presidente Municipal".

En una conferencia de prensa, Lamarque exigió la desaparición de las prácticas que denigran a las mujeres. Lamentó que el público se ría con sus chistes, a pesar de "lo que hace" y señaló que incluso "las mujeres se prestan". Lamarque Cano destacó: "Aquí a Obregón no va a volver mientras yo sea Presidente Municipal. Brincos van a dar porque no van a poder volver a verlo aquí en Obregón".

Quién es Brincos Dieras

El nombre real de Brincos Dieras es Roberto Carlo Oliva Barajas, un comediante originario de Monterrey, Nuevo León, conocido por mezclar humor negro, improvisación y doble sentido. Después de trabajar en de fiestas pequeñas llegó a auditorios, palenques e incluso estadios: en 2023 se presentó en el estadio Teodoro Mariscal de Mazatlán. En julio pasado celebró su 30 aniversario en la Plaza Monumental de Tijuana y el 11 de diciembre próximo actuará en la Arena CDMX.

En su espectáculo, Brincos Dieras hace chistes a los asistentes. Aunque el llamado 'el payaso más irreverente de Latinoamérica' sabe de las críticas que su contenido recibe, ha afirmado que estas provienen de clips sacados de contexto; en su defensa, asegura que su objetivo es divertir a su público.

