Jennifer Lopez Impacta en Millonaria Boda Realizada en un Histórico Palacio de Rajastán

Jennifer Lopez fue parte de la espectacular boda de Netra Mantena y Vamsi Gadiraju, que se realizó en el antiguo palacio Zenana Mahal, ubicado en Rajastán, India. El enlace, realizado la semana pasada, ha llamado la atención por lo que habría costado: 6,7 millones de dólares, aproximadamente.

La cantante Jennifer Lopez fue una de las encargadas de amenizar la lujosa boda de Netra Mantena, heredera del multimillonario indio Rama Raju Mantena, y del empresario tecnológico Vamsi Gadiraju. Entre las otras estrellas que se subieron al escenario estuvieron Mundiyan Tu Bachke, Cirque Du Mehendi, el DJ Black Coffee, el DJ GAanesh y Aragon Band.

La millonaria boda de Netra Mantena y Vamsi Gadiraju

La boda realizada en India ha llamado la atención por el lujo y la fastuosidad presumidos en redes sociales. De acuerdo con el Daily Mail, los novios contaron con:

Un pastel de bodas de 4,5 metros con forma de minipalacio, esculpido con elefantes, tigres y flores en cascada.

Decoración que rindió homenaje a la arquitectura india, que fusionó una estética occidental limpia y moderna

La recreación de un mundo en el que el glamour vintage de Bollywood se fusionó con el romance dorado de los palacios parisinos.

La decoración incluyó adornos dorados, estatuas, bombillas brillantes, rincones con espejos e historias de amor escritas a mano.

Entre los invitados estuvieron estrellas de India (Ranveer Singh, Ram Charan, Karan Johar, Shahid Kapoor, Janhvi Kapoor, Kriti Sanon), la cantante y actriz británica Sophie Choudry, la actriz y modelo canadiense Nora Fatehi, la actriz esrilanquesa Jacqueline Fernandez y Donald Trump Jr., quien asistió acompañado de la socialité Bettina Anderson.

La opulenta boda de Netra Mantena y Vamsi Gadiraju tuvo lugar cerca del Taj Lake Palace, ubicado en Udaipur. El Taj Lake Palace en Udaipur, India, obtuvo fama mundial por ser el escenario principal del rodaje de la película de James Bond, Octopussy, de 1983.

Jennifer Lopez impacta en la millonaria boda de Rajastán

La cantante de 56 años se subió al escenario para interpretar temas, como Waiting for Tonight y On The Floor. Durante su performance realizó varios cambios de vestuario: usó un escotado leotardo color piel con espejos, un ceñido body negro semitransparente con tanga y un traje plateado que estuvo acompañado con unas botas en el mismo estilo; usando este último atuendo detuvo su show para brindar por los novios.

Jennifer Lopez pudo convivir con los novios previo a la boda del domingo. Fue fotografiada ​​luciendo un sari adornado y joyería adornada con esmeraldas.

La boda de Netra Mantena y Vamsi Gadiraju ha sido comparada con la de Anant Ambani y Radhika Merchant, que se realizó en 2024, y a la cual asistieron las Kardashian, Bill Gates y Boris Johnson.

