Vadhir Derbez Acompaña Condolencias a Aislinn Derbez Con Estallido Contra Usuarios de Redes

Vadhir Derbez utilizó su cuenta de Instagram para enviar un mensaje de condolencias a su hermana Aislinn Derbez. El actor reaccionó tanto al fallecimiento de Gabriela Michel, mamá de su hermana, como al odio que recibió en su cuenta por no haber externado su sentir desde el momento en que se informó la muerte de la actriz de doblaje.

Este lunes 24 de noviembre la Asociación Nacional de Intérpretes informó sobre la muerte de la actriz Gabriela Michel, quien procreó a Aislinn junto con Eugenio Derbez.

Mientras la actriz y modelo mexicana de 39 años daba a conocer la causa del fallecimiento de su mamá, su familia optó por guardar silencio en redes sociales. No fue sino hasta la mañana de este martes 25 de noviembre que Eugenio Derbez se pronunció en redes sociales por la repentina muerte de su expareja.

Condolencias de Vadhir Derbez

A pesar del mensaje que envió a Aislinn Derbez, el actor de 34 años no pudo evitar externar su molestia por los mensajes que recibió de parte de usuarios de redes sociales que lo criticaron por no haber hecho público su apoyo en el momento inmediato posterior al anuncio del fallecimiento.

Te amo, hermana. Sabes que estamos siempre aquí para contenerte y apoyarte.

Además de decirse sorprendido por los mensajes en los que se enfatizaba su insensibilidad por supuestamente no estar apoyando a su hermana en estos momentos, el actor reviró y señaló que lo insensible era tener que buscar fotos para postear algo al respecto: "Esta foto que subo es más para ustedes que para ella; ella sabe que estoy, y que tiene mi apoyo incondicional", escribió.

Cada quien vive su duelo a su manera y esta como puede. No todo lo que pasa a puertas cerradas será publicado, y esta bien.

Gabriela Michel fue una reconocida actriz de doblaje mexicana y locutora, conocida por haberle puesto voz a Samantha Jones en la serie Sex and the City en español, también hizo la voz de la reina Clarion en las películas de Campanita. También fue directora de escena en el programa 'En Familia con Chabelo' y, junto con Eugenio Derbez, fundó una escuela de actuación y danza.

