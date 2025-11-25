Ángela Aguilar Capitaliza la Polémica: Esto Cuesta la Merch que Presumieron Nodal y Pepe Aguilar

Pepe Aguilar y Christian Nodal fueron los modelos elegidos para presumir la merch que Ángela Aguilar puso a la venta, a propósito de su gira Libre Corazón 2025. La cantante de regional mexicano eligió la palabra "Amoooooooor" para estampar en un par de los productos que que sus fans pueden adquirir. Aquí te contamos cuánto cuesta la merch con la que Ángela Aguilar estaría capitalizando la polémica.

Desde el inicio de su relación con Christian Nodal, la cantante Ángela Aguilar ha sido objeto de comentarios negativos, críticas y burlas por parte de los usuarios de redes sociales. Una de las situaciones que han provocado mofa está relacionada con la palabra que eligió para su merch.

Ángela Aguilar capitaliza la polémica

El fin de semana pasado, cuando se presentó en Tucson y El Paso, Ángela Aguilar contó con el acompañamiento de su papá, Pepe Aguilar, y de su esposo, Christian Nodal. Ambos usaron sus redes sociales para presumir que estaban apoyando a la joven de 22 años. Mientras Nodal usó sus historias de Instagram para publicar una selfie usando la gorra en la que se lee la palabra "Amor", escrita con ocho 'os'.

¡Aquí viniendo a ver a Amoooooooor! Gracias por quererla. Gracias por llenarle Tucson ayer y El Paso TX hoy. Ella está haciendo sus cosas sola. Gracias por agotar el merch #Amaaaaar

Cuánto cuesta la merch que presumieron Nodal y Pepe Aguilar

La merch que presumieron Pepe Aguilar y Christian Nodal ya está a la venta para que los fans de la cantante puedan adquirirla. Hasta el momento se trata tan solo de dos productos, una playera blanca con la palabra "Amor" impresa con ocho 'os', y una taza que además del término "Amor" incluye el nombre de la cantante. La playera tiene un costo de 30 dólares (aproximadamente $550 MXN) y la taza vale 25 dólares (aproximadamente $460 MXN). Hasta ahora las gorras no están disponibles.

La palabra a la que hace referencia la gorra y la taza data de un video que se difundió la ceremonia de Premios Juventud, en la que Ángela Aguilar ganó las categorías: La Mezcla Perfecta y Mejor Fusión Regional Mexicana. El clip presentado en la premiación fue grabado el día de la boda de Ángela y Nodal.

Después de que la hija de Pepe Aguilar mencionara: "Yo gané", su esposo, Christian Nodal, se acercó a la cámara para mandar un beso, entonces la joven intérprete grito: "Amor". Con ocho 'os'.

