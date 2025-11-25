Fátima Bosch Denuncia Violencia Digital y Ataques Personales: Convierte su Corona en Escudo

Fátima Bosch utilizó sus redes sociales para exponer la violencia digital que ha recibido a través de calumnias, ataques y acoso. En pleno Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la tabasqueña de 25 años de edad usó sus stories de Instagram para publicar algunos mensajes que los usuarios de la red social le han enviado. En ellos no solo la atacan por haber sido elegida Miss Universo, incluso, le han deseado la muerte.

Después de haber sido coronada Miss Universo 2025, el triunfo de Fátima Bosch estuvo empañado por las acusaciones del exmiembro del jurado del concurso, Omar Harfouch, quien acusó a la mexicana de ser una falsa ganadora. Desde el viernes 21 de noviembre, el compositor franco-libanés ha usado sus redes sociales para asegurar que el triunfo de Bosch estuvo "amañado".

Fátima Bosch alza la voz contra la violencia digital

A través de su cuenta de Instagram, la ganadora de Miss Universo compartió una serie de screenshots de algunos de los mensajes que ha recibido. Mientras algunos le exigen que devuelva la corona, otros aseguran que su triunfo fue comprado, alguno la llamó "reina autista anormal", y otros le desean no solo un mal karma sino incluso la muerte.

Después de tres historias con estos mensajes, Fátima compartió un mensaje en el que comenzó cuestionándose qué debe haber en el corazón de una persona para desearle el mal a quien ni siquiera conoce. Tras agradecer sus valores y su autoestima, asegura que para cualquier otra persona estas palabras podrían afectar su estabilidad mental y emocional.

Fátima lamentó "la violencia que nace del odio, de la desinformación y de la incapacidad de algunos de ver a una mujer brillar sin sentirse amenazados". La mexicana aprovechó para mencionara que"la violencia hacia las mujeres no siempre aparece en forma de golpes. A veces aparece en palabras, en odio digital, en burlas, en campañas para destruir nuestra dignidad".

No voy a retroceder, no voy a esconderme y no voy a pedir permiso para brillar.

La reina de belleza lanzó un mensaje a quienes la han atacado: "Mi victoria no es una amenaza. Mi victoria es un recordatorio de que las mujeres somos resilientes, capaces y poderosas. No estamos aquí para cumplir expectativas ajenas, estamos aquí para transformar el mundo. Mi voz no se apaga, porque mi luz, como la de todas, nació para iluminar, no para esconderse. Hay mucho trabajo por hacer y mi compromiso está y seguirá en usar esa corona para bien".

