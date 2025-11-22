“Ni la Envidia lo Para, ni el Destino lo Aborta”: Fátima Bosch ante Críticas en Miss Universo
Fátima Bosch, ganadora de Miss Universo 2025, responde a críticas y acusaciones de favoritismo asegurando que su triunfo es parte de su destino.
La ganadora de Miss Universo 2025, la tabasqueña Fátima Bosch lanzó una declaración que se asume es la respuesta a las críticas sobre su triunfo en el certamen internacional.
En su cuenta de X, Bosch subió un post en el que escribió: “Hoy confirmé de nuevo que lo que Dios tiene destinado para ti, ni la envidia lo para, ni el destino lo aborta, ni la suerte lo cambia. Viva Cristo Rey”.
La modelo y ahora reina de belleza está en medio de una controversia por su triunfo después de que Omar Harfouch, compositor y empresario franco-libanés, quien renunció a ser jurado en Miss Universo 2025, aseguró que es una “falsa ganadora”. Pues señaló que ya había sido decidido desde antes que ella se llevaría la corona.
Presunto arreglo
Lo anterior, según dijo en redes, fue porque Raúl Rocha, dueño de Miss Universo, tenía negocios con el padre de Fátima Bosch, Bernardo Bosch Hernández. Incluso, puntualizó que durante algunas reuniones se le insinuó que votara por la mexicana.
Hoy confirmé de nuevo que lo que Dios tiene destinado para ti, ni la envidia lo para, ni el destino lo aborta, ni la suerte lo cambia. Viva Cristo Rey 👑 pic.twitter.com/waye5a5Ain— Fatima Bosch (@fatimaboschfdz) November 21, 2025
En redes se han viralizado versiones que respaldan la de Harfouch, las cuales señalan que ya había un trato entre el papá de la modelo mexicana y el propietario y presidente de Miss Universo.
