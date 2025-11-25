¿Por Qué Olivia Yacé Renunció a Miss Universo? Envía Mensaje a Fátima Bosch

Luego de la polémica en Miss Universo 2025, se dio a conocer que Olivia Yacé renunció como representante de Costa de Marfil en el certamen de belleza realizado en Bangkok. Te decimos cuál fue el mensaje que envió a la mexicana Fátima Bosch.

Cabe recordar que Fátima Bosch ha sido víctima de violencia digital luego de su triunfo, a través de calumnias, ataques y acoso. La tabasqueña de 25 años usó sus stories de Instagram para publicar algunos de los mensajes que los usuarios de la red social le han enviado, en ellos no solo la atacan por haber sido elegida Miss Universo, sino que incluso le han deseado la muerte.

Después de haber sido coronada Miss Universo 2025, el triunfo de Fátima Bosch estuvo empañado por las acusaciones del exmiembro del jurado del concurso, Omar Harfouch, quien acusó a la mexicana de ser una falsa ganadora. Desde el viernes 21 de noviembre, el compositor franco-libanés ha usado sus redes sociales para asegurar que el triunfo de Bosch estuvo "amañado".

Olivia Yacé renuncia como representante de Costa de Marfil en Miss Universo 2025

Mediante redes sociales, Olivia Yacé explicó que su decisión se debe a su deseo de ser una modelo a seguir para la nuevas generaciones, especialmente para las niñas.

Con el corazón lleno de gratitud y profundo respeto, anuncio por la presente mi renuncia al título de Miss Universo África y Oceanía, así como a cualquier futura afiliación con el comité de Miss Universo.

Invitó a las niñas a “superar sus límites, a entrar con confianza en espacios donde creen que no pertenecen y a abrazar con orgullo su identidad” e indicó que su compromiso de ser una influencia positiva la guía a la decisión que hoy toma.

Alejarme de este rol reducido de Miss Universo África y Oceanía me permitirá dedicarme plenamente a defender los valores que llevo en el corazón.

Destacó que como representante de Costa de Marfil en el certamen Miss Universo 2025 fue testigo de primera mano de que “era capaz de lograr grandes cosas a pesar de la adversidad”.

Para continuar por este camino debo seguir siendo fiel a mis valores: respeto, dignidad, excelencia e igualdad de oportunidades, los pilares más fuertes que me guían.

Olivia Yacé hizo un llamado a las comunidades negras, africanas, caribeñas, americanas y afrodescendientes a que sigan entrando en espacios donde no se les espera.

Mensaje para Fátima Bosch

Olivia Yacé envió un mensaje a la nueva Miss Universo, la mexicana Fátima Bosch, quien el pasado jueves 20 de noviembre 2025, se coronó en el certamen internacional, siendo la cuarta connacional en lograr este triunfo y la primera en cinco años, tras el triunfo de Andrea Meza en 2020.

Quiero extender mis felicitaciones a la nueva Miss Universo.

Olivia Yacé también deseó una pronta recuperación a Miss Universo Jamaica, a quien le envió todo su cariño.

Finalmente, agradeció el apoyo que recibió y por las experiencias vividas en el certamen de belleza.

Estoy profundamente agradecida por el apoyo recibido y por las experiencias inolvidables que me han formado. Ahora continuaré mi camino de otra manera, con la misma determinación de elevar e inspirar.

Con información de N+

