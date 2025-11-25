Nuevo Problema en Miss Universo: ¿Por Qué Ordenaron Detención de la Copropietaria?

Luego del triunfo de la modelo mexicana Fátima Bosch, como Miss Universo 2025, se desató una ola de críticas y la polémica aún no para; ahora, autoridades judiciales ordenaron la detención de la copropietaria del certamen. Aquí te contamos lo que se sabe sobre este caso.

¿Por qué ordenaron la detención de la copropietaria de Miss Universo?

Un tribunal de Tailandia ordenó la detención de Jakkaphong Jakrajutatip, copropietaria de Miss Universo, por un supuesto caso de fraude por valor cercano a un millón de euros.

Según la agencia de noticias EFE, la orden del arresto de Anne, como es conocida, fue emitida por no comparecer en un caso penal, confirmó hoy, 25 de noviembre de 2025, la corte de Bangkok South Kwaeng, encargada del proceso, sin agregar más detalles al respecto.

El diario The Nation de Tailandia, señaló que la empresaria enfrento un proceso judicial por supuesto fraude conjunto por un valor cercano a un millón de dólares y estaba previsto que hoy escuchara la sentencia, pero Anne no acudió a la corte.

¿Quién es Anne?

Anne, como es conocida Jakkaphong Jakrajutatip en el mundo empresarial, es la principal accionista del conglomerado JKN Global Group, que adquirió Miss Universo en octubre de 2022 por 20 millones de dólares a IMG Worldwide LLC, con sede en Nueva York, Estados Unidos.

La empresaria de medios tailandesa tiene 46 años de edad y es considerada por la revista Forbes como una de las mujeres transgénero más ricas del mundo.

Renunció a su cargo de directora de JKN en junio de 2025, después de que la Oficina de la Comisión de Bolsa y Valores de Tailandia confirmó investigaciones contra ella y su hermana, Pimuma Jakrajutatip.

JKN explicó que Anne había sido acusada de "cometer o permitir la inclusión de declaraciones falsas" sobre los estados financieros del conglomerado, en 2023.

Anne también fue acusada de no mantener registros contables "completos, precisos y veraces", del primer trimestre de 2024, cuando JKN vendió el 50% de las acciones de Miss Universo al empresario mexicano Raúl Rocha, actual presidente del certamen de belleza.

El caso por el que Tailandia busca la detención de Anne no está relacionado con el polémico triunfo de Fátima Bosch, como Miss Universo 2025.

Anne mantuvo una relación cercana con Miss Universo hasta finales de octubre de 2025 y fue en noviembre que dejó de ser vista en público, lo que sugirió algunas versiones sobre su salida de Tailandia.

Por este caso, la empresa JKN eliminó el perfil de Anne de su página de internet, 12 años después de que la tailandesa fundó el conglomerado, del que tiene el 26.39% de las acciones.

Finalmente, el 9 de noviembre de 2023, JKN Global Group pidió a un tribunal de Tailandia un proceso de reestructuración de su deuda, por a problemas de liquidez.

