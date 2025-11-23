¿Fátima Bosch Salió en la Novela de La Fea Más Bella? Esto Se Sabe

La mexicana Fátima Bosch no solo hizo historia al coronarse como Miss Universo 2025; también desató un inesperado fenómeno en internet.

Mientras el mundo celebra a la cuarta mexicana que logra llevarse la corona, los usuarios descubrieron una coincidencia particular: su nombre aparece en un capítulo de La Fea Más Bella, la icónica telenovela de 2006.

En el episodio 27, Don Fernando se mete en problemas cuando Marcia lo sorprende en una infidelidad con una bailarina… llamada exactamente igual: Fátima Bosch. El personaje, interpretado por Tania Vázquez, apenas tuvo unos minutos en pantalla, pero 19 años después volvió a cobrar relevancia gracias al triunfo de la nueva reina universal.

Como era de esperarse, las redes hicieron lo suyo: memes, reacciones y una ola de nostalgia por la telenovela protagonizada por Angélica Vale y Jaime Camil.

Pero mientras el internet se divertía con la coincidencia, otro tema comenzó a circular alrededor de la familia Bosch.

La familia de Fátima Bosch

La joven tabasqueña proviene de un entorno con presencia en la política. Su tía es Mónica Fernández Balboa, figura destacada de Morena, expresidenta del Senado y actual titular del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.

Y en cuanto a su padre, Bernardo Bosch, Reforma recordó una investigación de la Secretaría de la Función Pública. Entre 2011 y 2015, cuando ocupaba un cargo en Pemex, como gerente de Responsabilidad y Desarrollo Social y asesor en Pemex Exploración y Producción, fue señalado por ingresos presuntamente superiores a los que debía recibir como funcionario. El monto cuestionado superaba los 6.5 millones de pesos.

Mientras tanto, en la trama de La Fea Más Bella, la aparición de la “otra” Fátima Bosch desencadena un pequeño caos: Marcia confronta a Fernando, Lety queda atrapada intentando cubrirlo y el drama se desata, como buen clásico de las telenovelas mexicanas.

Una coincidencia de nombre, un triunfo histórico y un toque de nostalgia televisiva: así se entrelazan, de la manera más inesperada, la nueva Miss Universo y una telenovela que marcó a toda una generación.

