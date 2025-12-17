Decisión Histórica: Los Premios Óscar comenzarán a transmitirse en YouTube a partir de 2029

En una decisión histórica para uno de los eventos televisivos más emblemáticos del mundo, la transmisión de los Premios Óscar dejará la televisión abierta y dará el salto al streaming. A partir de 2029, la ceremonia será transmitida de forma exclusiva por YouTube, informó este miércoles la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood.

Hasta 2028, la entrega anual de los galardones continuará emitiéndose a través de ABC, cadena que será responsable de la histórica edición número 100 de los premios.

El salto a digital

Desde 2029 y, por lo menos hasta 2033, YouTube contará con los derechos globales de transmisión, convirtiéndose en la plataforma central de todo el ecosistema de los Óscar. Esto incluirá no solo la ceremonia principal, sino también la cobertura de la alfombra roja, los Premios de los Gobernadores y el anuncio oficial de las nominaciones.

“Estamos muy entusiasmados de concretar una alianza global y multifacética con YouTube, que se convertirá en la futura casa de los Óscar y de la programación anual de la Academia”, señalaron en un comunicado conjunto Bill Kramer, director ejecutivo de la Academia, y Lynette Howell Taylor, presidenta de la institución.

Ambos destacaron que, al tratarse de una organización con alcance internacional, este acuerdo permitirá ampliar el acceso a su trabajo a una audiencia global mucho más amplia, beneficiando tanto a sus miembros como a la comunidad cinematográfica en general.

¿Qué implica que los Óscar dejen la televisión tradicional?

Podría significar el final simbólico del dominio de la televisión tradicional en uno de los eventos culturales más importantes del mundo.

Durante casi un siglo, los Oscar fueron sinónimo de televisión lineal, primero como ritual colectivo, luego como “evento en declive”, al perder cifras de audiencia año con año en tiempos recientes.

Se pasa de una audiencia simultánea a una audiencia acumulativa (en vivo, clips, replays).

Los Óscar dejan de depender del rating de una noche y pasan a medirse en:

Visualizaciones

Engagement

Viralidad

Conversación social

El evento deja de ser principalmente estadounidense y quizá se vuelva más global al no depender de la señal televisiva o cable.

Este podría ser un movimiento de supervivencia por parte de la Academia.

Historias recomendadas:

Nick Reiner Podría Recibir Cadena Perpetua o Pena de Muerte por el Asesinato de sus Padres

La Historia de Amor de Rob y Michele Reiner que Cambió el Final de 'When Harry Met Sally'