¿Bad Bunny Cerrará Visita a México con Concierto en el Zócalo de CDMX? Esto Sabemos

Bad Bunny sigue en México debido a las fechas que tiene programadas como parte de su tour “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”. No obstante, se especula que el cierre de su visita será espectacular y podría ocurrir en el Zócalo de la CDMX; esto es lo que sabemos.

Este año significó mucho para Bad Bunny, debido a que, luego de una pausa, estrenó álbum y con ello volvió a lo más alto de los rankings a nivel internacional. De hecho, se convirtió en el artista más escuchado del mundo en Spotify en 2025, según reveló la plataforma.

El puertorriqueño de 31 años de edad ha paralizado las inmediaciones del Estadio GNP, ubicado en la alcaldía Iztacalco, donde miles de personas han acudido a presenciar su show y disfrutar de las sorpresas que brinda en el escenario “La Casita”.

Bad Bunny ha complacido a sus fans y les ha regalado muchas sorpresas como la interpretación de canciones especiales y la participación de artistas clave en su carrera como Feid o Grupo Frontera.

¿Habrá concierto de Bad Bunny en el Zócalo de CDMX?

Durante su presentación, algunos fans han encontrado supuestas pistas que revelan lo que podría ser un concierto de Bad Bunny en el Zócalo de CDMX.

Lo anterior, porque en medio de la presentación sale el famoso sapor Concho, el cual menciona que el lugar favorito de Benito en México es el Zócalo, lo que para algunos fans podría significar un show especial de Navidad.

¿Será que está diciendo entre líneas que el concierto de Bad Bunny se hará allí terminando los conciertos en el Estadio GNP?, dicen los fans

Las próximas fechas del intérprete de “Tití me preguntó” en México son el 19, 20 y 21 de diciembre, y es durante este periodo donde se realizarán diversas actividades artísticas en el Zócalo como parte de las celebraciones decembrinas.

Pero ojo, porque hasta el momento, ni el artista, promotora y autoridades capitalinas no han informado nada al respecto.

¿Qué conciertos gratis en el Zócalo que sí están confirmados?

En el Zócalo de CDMX se han presentado grandes artistas nacionales e internacionales. Para las celebraciones decembrinas se preparó el Festival ‘Luces de Invierno’ 2025, el cual se realizará del 20 de diciembre al domingo 4 de enero de 2026.

Además de las pastorelas, paseo nevado y show de luces, se esperan más de 70 conciertos, entre los que destacan artistas como:

Los Askis

Orquesta de Pepe Arévalo

Renee

Las Víctimas del Dr. Cerebro

Los Amantes de Lola

Si quieres consultar los horarios y cartelera completa, acá te dejamos toda la agenda.

Otro de los conciertos confirmados es el del Grupo Intocable, que se presentará en el segundo semestre del 2026; aquí los detalles.

