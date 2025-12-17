Petróleo Cae a Su Nivel Más Bajo en 4 Años en Medio de Escalada de Tensiones en Venezuela

El precio del petróleo West Texas Intermediate (WTI) aumentó este miércoles 17 de diciembre un 1.21%, hasta situarse en 55.94 dólares el barril, ante la perspectiva de que Estados Unidos aplique un bloqueo total a los petroleros venezolanos que están sancionados.

Después de desplomarse un 2.73 % en la sesión previa, hasta un cierre de 55.27 dólares, su nivel más bajo desde 2021, el índice recuperó terreno este miércoles, pero aún se sitúa por debajo de la barrera de los 60 dólares por barril.

Hacía cuatro años que el WTI no operaba en estos niveles.

Los contratos de futuros del WTI para entrega en enero ganaron 0.67 dólares respecto a la jornada anterior.

En tanto, el Brent, la mezcla de referencia del Mar del Norte, cerraba con un alza de un 1.29% a 59.68 dólares por barril, pero al igual que el WTI se mantenía en sus niveles más bajos desde 2021.

¿Qué pasa con los pecios del petróleo?

La subida del oro negro correspondería principalmente al anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, de que bloqueará a los petroleros sancionados que transportan crudo venezolano —si bien no precisó cómo se aplicará la medida—, lo que reavivó la preocupación del mercado por posibles problemas de suministro.

El mercado está también pendiente de interrupciones en el suministro desde la invasión rusa de Ucrania en 2022, así como de los ataques con drones de Kiev contra la infraestructura petrolera rusa y de las sanciones impuestas por Estados Unidos y sus aliados europeos al sector energético de Rusia.

Hoy por la noche el presidente estadounidense Donald Trump dará un mensaje a la nación, lo que ha aumentado el nerviosismo de los inversores en torno a un aumento en la escalada de tensiones en Venezuela.

Se reanuda carga de tanqueros en Venezuela

La petrolera estatal venezolana PDVSA reanudó la carga de crudo y combustibles este miércoles tras haber suspendido las operaciones en sus terminales el domingo debido a un ciberataque, según la compañía.

Sin embargo, la mayoría de las exportaciones permanecen suspendidas debido a la amenaza de Estados Unidos de imponer un bloqueo a los barcos sancionados.

Las exportaciones de crudo de Venezuela han caído drásticamente desde los más de 900 mil barriles diarios que envió en noviembre, después de que Estados Unidos incautó un buque sancionado hace una semana.

Con información de: N+, Reuters y EFE

