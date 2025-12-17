Buró de Crédito Actualiza Score: ¿Cómo Saber Cuál es Mi Nuevo Puntaje y Si Ya Salí de Deudas?

El Buró de Crédito se renovó e implementó un nuevo sistema de puntaje para calcular el riesgo de endeudamiento de las personas en México. Con estos cambios, la sociedad de información crediticia (SIC) aumentó la precisión de su herramienta Mi Score, beneficiando a los acreditados.

La herramienta, en concreto, predice la probabilidad de que una persona se atrase 90 días o más en el pago de algún crédito en los siguientes 12 meses. Pero ahora ha sido mejorada para aumentar el grado de certeza.

Esta nueva puntuación de Mi Score, disponible a partir de octubre pasado, ofrece, con los ajustes hechos, mayor precisión y predictibilidad. El parámetro de medición es el siguiente:

El Mi Score más bajo se encuentra en un rango de 356 a 577 puntos y se muestra en color rojo;

Un Mi Score regular es ahora de 587 a 659 puntos y aparece en color naranja;

Un Mi Score bueno va de los 660 a los 696 puntos y aparece en color amarillo;

El Mi Score más atractivo y de menor riesgo va de 697 a un máximo de 848 puntos y se muestra en color verde.

Mi Score puede ser consultado por los acreditados en cualquier momento del año. "Las personas pueden usarlo como lo hacen los otorgantes de crédito: para darse cuenta de cómo está su perfil crediticio y evaluar sus probabilidades de obtener un crédito", señaló la SIC en una entrada en su blog.

¿Cómo consultar Mi Score en el Buró de Crédito?

Para consultar Mi Score, los acreditados deben ingresar al portal del Buró de Crédito y dar clic en la sección "Conoce tu puntuación ahora". El procedimiento es el siguiente:

Tener a la mano el número de la tarjeta, la institución que la otorgó y el límite de crédito. En caso de tener un crédito hipotecario o automotriz, tener el número de crédito e institución que lo proporcionó. Ingresar correo electrónico y número telefónico. Autorizar que el Reporte de Crédito Especial incluya los resultados de Mi Score y se realice el cargo por este servicio.

¿Cómo mejorar mi score crediticio?

Para mejorar el score crediticio, el Buró de Crédito sugiere a los acreditados la siguiente lista de acciones:

Tener créditos activos para generar un Reporte de Crédito Especial y, a partir de seis meses de experiencias crediticias, también un Mi Score.

Pagar en cada crédito por lo menos el mínimo y hacerlo a tiempo.

Si algún crédito cuenta con retraso de pago, ponerse al corriente y seguir con esa tendencia positiva de pago.

Usar las líneas de crédito de forma responsable y no vivir de ellas.

Mantener capacidad crediticia para otros financiamientos.

No pedir muchos créditos en un lapso muy corto de tiempo, pues el riesgo de endeudamiento es mayor si todos los otorgantes deciden autorizar las solicitudes.

