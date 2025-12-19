EUA Insiste en que Régimen de Maduro “Coopera Abiertamente con Crimínales”

Durante la conferencia de prensa de hoy, 19 de diciembre de 2025, de Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, insistió que el régimen del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, coopera con criminales.

Tenemos un régimen ilegitimo que no coopera con Estados Unidos, sino coopera abiertamente con elementos criminales.

