¿Qué Va a Pasar en 2026 con las Placas de Morelos en Autos que Transitan en CDMX? Toma Nota

En la Ciudad de México (CDMX) anunciaron cambios para los autos en 2026 y si te has preguntado qué va a pasar con las placas de Morelos de quienes transitan en la capital, en N+ te contamos todo lo que debes saber.

El pasado 10 de diciembre de 205, las autoridades capitalinas anunciaron los cambios en materia vehicular, los cuales contemplan beneficios para los carros con placas de la CDMX, pero si tu vehículo tiene de Morelos y te preguntas qué pasará, debes tener en cuenta que el decreto de iniciativa se trata del subsidio y el monto nuevo, anteriormente, en N+ te contamos lo que dijo el Gobierno en ¿Cómo se Va a Calcular el Nuevo Subsidio a la Tenencia Vehicular en CDMX?.

Video: Conoce la Placa Conmemorativa del Mundial 2026 en CDMX: Es Edición Limitada y Tendrá Este Costo

Nota relacionada: Tenencia CDMX: ¿Cuánto Tiempo Estará Vigente el Subsidio 2026 para Autos de Hasta 638 Mil Pesos?.

¿Qué cambios habrá en 2026 y cómo impacta a quienes tienen placas de Morelos?

Como parte del Paquete Económico 2026, el Gobierno capitalino anunció una actualización al subsidio del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, el cual no se modificaba desde hace más de una década.

El secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton Falcón, informó que el monto máximo del valor factura para acceder al subsidio pasará de 250 mil a 638 mil pesos, un cambio que busca hacer más atractivo registrar los vehículos en la CDMX y que no afecta a los conductores que transitan en la capital con placas de Morelos.

Lo anterior fue publicado como un decreto de iniciativa y detallaron cómo se contempla el Impuesto al Valor Agregado y los cambios para las motos.

Que el valor del vehículo incluyendo el Impuesto al Valor Agregado no excedan de $638,000.00 y cuando se trate de motocicletas que no excedan de $250,000.00.

Si bien no hay sanciones anunciadas por portar placas foráneas, el nuevo subsidio busca ser un incentivo claro para regularizar el registro en la CDMX.

Historias recomendadas:

FBPT