Activan Revisiones en el Metro CDMX: No Puedes Entrar a Estaciones con Estos Objetos

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro lleva a cabo el Operativo “Cero Pirotecnia”. Te decimos las estaciones donde no podrás entrar con estos objetos.

El operativo tiene la finalidad de garantizar la seguridad en accesos, vestíbulos, pasillos, andenes y trenes. Se realizará a partir de hoy y hasta el 6 de enero del año entrante.

Estas son las estaciones a las que no podrás entrar con estos objetos

Durante las fiestas decembrinas, se realizarán revisiones preventivas a las personas usuarias. Lo anterior como parte de las acciones para ofrecer a las y los usuarios del Metro, un espacio confiable mientras viajan por la red durante la temporada decembrina.

Los objetos que se prohíben en el Metro son: cohetes, luces y otros artículos similares.

Durante la vigencia del operativo se establecerán sitios de revisión, con énfasis en las estaciones detectadas como puntos de ingreso con pirotecnia, estas son:

Fray Servando.

Merced.

Candelaria.

Jamaica.

Zócalo-Tenochtitlan.

Pino Suárez

En el Operativo Cero Pirotecnia participa personal de las áreas de Seguridad Institucional, Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Metro, con la participación de inspectores Jefes de Estación en caso de ser necesaria; así como efectivos de la Policía Auxiliar (PA) y Bancaria e Industrial (PBI) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX), asignados a las labores de resguardo del Metro, que coadyuvarán en las labores de supervisión en las doce líneas de la red.

Adicionalmente, el Sistema de Videovigilancia del Metro mantendrá un monitoreo constante en los accesos de las estaciones que presentan mayor incidencia de ingreso de personas con material pirotécnico. Además, fueron colocados avisos impresos con el llamado a evitar entrar con este tipo de mercancías.

