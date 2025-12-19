EUA Reconoce Trabajo de México en Seguridad: "Está Haciendo Más que Jamás en su Historia"

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, dio una conferencia de prensa hoy, 19 de diciembre de 2025, donde reconoció el trabajo de México en materia de seguridad.

A nivel institucional tenemos muy buenas relaciones con México. El Gobierno de México está haciendo más en el tema de seguridad que jamás en su historia.

Precisó que aunque aún queda un largo camino por recorrer, existe una cooperación activa y constante entre México y Estados Unidos, especialmente en el combate al narcotráfico y a los grupos criminales que operan en el hemisferio.

Al ser cuestionado sobre si Estados Unidos contempla ampliar su presión más allá de países como Colombia o Venezuela, hacia regímenes como los de Nicaragua o Cuba, Rubio señaló que la violencia de ciertos grupos representa "la amenaza más primordial de la región".

Indicó que esta problemática no solo impacta a México, sino también a países de Centroamérica y Sudamérica, como Ecuador, donde la violencia ha ido en aumento. En ese contexto, destacó la cooperación de gobiernos aliados como Panamá, Costa Rica, Ecuador, El Salvador y República Dominicana, además de la colaboración institucional con Colombia y México: "Con México tenemos cooperación real. Reconocen el problema y están trabajando junto con nosotros", afirmó.



