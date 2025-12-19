¿Suspensión de ‘Lotería’ de Visas de Estados Unidos Afecta a México?

El gobierno de Estados Unidos anunció la suspensión de la lotería de visas de Estados Unidos de América (EUA), en N+ te informamos si afecta a México y lo que debes saber.

La lotería de visas es llamada Programa de Visas de Diversidad, por medio del cual el gobierno estadounidense aprueba la expedición de permisos de residencias, pero solo para las personas que cumplan con todos los requisitos. Hay algunos países en los que aplica la suspensión, dicha medida fue ordenada por el presidente Donald Trump, en N+ te compartimos los motivos en Estados Unidos Suspende 'Lotería' de Visas Permanentes Tras Tiroteo en Universidad Brown.

¿La suspensión de lotería de visa aplica para México?

Por medio de la lotería de visas, hay quienes sí pueden obtener su residencia permanente, conocida como la green card, y que sean de países con bajas tasas históricas de migración hacia Estados Unidos, pero ¿qué pasa con México?, para este país si aplica la suspensión del Programa de Visas de Diversidad.

Para el año fiscal 2026, el programa contemplaba hasta 55 mil visas, asignadas mediante un sorteo electrónico aleatorio y distribuidas por regiones geográficas, con un límite máximo del 7% por país y en este proceso México no es elegible para la lotería de visas. Esto se debe a que más de 50 mil personas nacidas en México han emigrado a Estados Unidos en los últimos cinco años, lo cual supera el umbral permitido por la ley migratoria estadounidense.

Cabe señalar que los países que no pueden participar en la lotería de visas son:

Cuba.

República Dominicana.

El Salvador.

Haití.

Honduras.

Los nativos de la RAE de Macao y Taiwán son elegibles. Con la excepción de Cuba.

Bangladés.

Brasil.

Canadá.

República Popular China (incluyendo a los nacidos en China continental y Hong Kong).

Colombia.

India.

Jamaica.

México.

Nigeria.

Pakistán.

Filipinas.

República de Corea (Corea del Sur).

Venezuela.

Vietnam.

