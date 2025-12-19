Estados Unidos Suspende 'Lotería' de Visas Permanentes Tras Tiroteo en Universidad Brown

La noche de este jueves, Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, ordenó que el Programa de Visas de Diversidad quedaba suspendido, tras afirmar que el sospechoso del tiroteo en la Universidad Brown entró al país por esa vía.

A través de redes sociales, la funcionaria dio contexto a la decisión de la administración de Donald Trump, en especial del hecho ocurrido en el campus universitario en Rhode Island, que dejó dos alumnos muertos y nueve heridos.

Claudio Manuel Neves Valente (de origen portugués) entró en Estados Unidos a través del programa de lotería de visas de diversidad (DV1) en 2017 y se le concedió una 'green card'. Este atroz individuo nunca debió haber sido admitido en nuestro país

Noem agregó que la decisión se tomó por instrucciones del presidente Donald Trump, por lo que de inmediato ordenó al Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, en inglés) la suspensión de este sorteo.

Siguiendo las instrucciones del presidente Trump, ordeno inmediatamente al USCIS que suspenda el programa DV1 para garantizar que ningún estadounidense más resulte perjudicado por este desastroso programa

¿Cómo funciona el Programa de Visas de Diversidad?

El Programa de Visas de Diversidad ofrece al año hasta 50 mil green cards a partir de un sorteo para ciudadanos de países poco representados en Estados Unidos.

Esta lotería fue creada por el Congreso de Estados Unidos, en 2017.

En 2025, casi 20 millones de personas solicitaron entrar al programa.

Más de 131 mil fueron seleccionados, si se cuenta a los cónyuges de los beneficiarios.

Los ganadores son invitados a solicitar una tarjeta de residencia permanente.

Una vez que se dan los resultados, los seleccionados deben someterse a un proceso de revisión para ser admitidos en Estados Unidos.

Para ello, son entrevistados en consulados y están sujetos a los mismos requisitos y verificaciones que otros solicitantes de estas tarjetas, que son un paso requerido para convertirse en ciudadano naturalizado.

Endurecer la política migratoria

La política antiinmigrante de Donald Trump se ha fortalecido con tragedias recientes y es una muestra de cómo la actual administración las usa para argumentar la necesidad de impedir la entrada de ciudadanos de otros países.

Luego de que se supiera que un hombre de nacionalidad afgana había agredido a miembros de la Guardia Nacional, en noviembre, Trump suspendió la inmigración desde ese país y de otros.

Ahora, determinó suspender las visas de diversidad tras conocerse que un ciudadano portugués, que entró por este mecanismo, es el autor del ataque en la Universidad Brown.

