Tercer Ataque Consecutivo a Embarcaciones en el Pacífico; 5 Narcoterroristas Murieron: EUA

El Comando Sur informó esta noche, jueves 18 de diciembre de 2025, que bajo la dirección del secretario de Defensa estadounidense, Pete Heghset, se llevaron a cabo ataques cinéticos contra dos buques operados por Organizaciones Terroristas Designadas en aguas internacionales.

On Dec. 18, at the direction of @SecWar Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted lethal kinetic strikes on two vessels operated by Designated Terrorist Organizations in international waters. Intelligence confirmed that the vessels were transiting along known… pic.twitter.com/CcCyOgYRto — U.S. Southern Command (@Southcom) December 19, 2025

Se trata del tercer ataque en menos de una semana. El primero fue el lunes 15 de diciembre, y el segundo fue ayer, miércoles 17 diciembre.

De esta forma, se tiene un registro de que suman 27 ataques desde que iniciaron por órdenes del gobierno de Trump, en noviembre pasado. Mientras que suman casi 100 muertos.

¿Qué se sabe del nuevo ataque consecutivo a embarcaciones en el Pacífico?

La Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear atacó dos presuntas embarcaciones narcoterroristas que navegaban por un importante corredor de drogas en el Pacífico Oriental, matando a cinco personas sin sufrir bajas estadounidenses.

El Comando Sur de Estados Unidos difundió un video en X que muestra el ataque inicial y las consecuencias, con la embarcación envuelta en llamas.

Un total de cinco narcoterroristas hombres murieron durante estas acciones: tres en la primera embarcación y dos en la segunda, añadió el Comando Sur. Ninguna fuerza militar estadounidense resultó herida.

¿Qué es la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear?

La Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear se creó para ayudar a unificar los recursos de la Armada, la Guardia Costera, inteligencia y operaciones especiales para atacar rápidamente objetivos urgentes en el mar.

El Pentágono no ha revelado la identidad de los cuatro presuntos narcoterroristas abatidos ni la organización terrorista involucrada.

Estados Unidos ha llevado a cabo docenas de ataques contra presuntas embarcaciones narcotraficantes en el Pacífico Oriental y el Caribe para desmantelar redes narcoterroristas, dirigidas contra grupos como el Tren de Aragua de Venezuela y el Ejército de Liberación Nacional de Colombia.

La campaña comenzó el 2 de septiembre con un ataque que mató a 11 presuntos miembros del Tren de Aragua, seguido de operaciones adicionales. que, según se informa, eliminaron a docenas más en rutas de tráfico conocidas.

Según informes, las fuerzas estadounidenses han atacado diversos tipos de embarcaciones, incluyendo sumergibles, barcos pesqueros y embarcaciones de alta velocidad.

