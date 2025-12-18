TikTok Firma un Acuerdo de Venta a Inversores Estadounidenses: ¿En Qué Consiste?

Una decisión que podría marcar el fin de una de las disputas tecnológicas más prolongadas entre Estados Unidos y China está a punto de concretarse. La aplicación de videos cortos más popular del mundo en territorio estadounidense cambiará de manos en las próximas semanas.

ByteDance ha firmado acuerdos vinculantes para vender su negocio estadounidense de TikTok a tres inversores principales: Oracle, Silver Lake y MGX. El anuncio fue comunicado por el director ejecutivo Shou Zi Chew a los empleados mediante un memorando interno al que tuvieron acceso tanto Reuters como The Associated Press.

La fecha señalada para el cierre de la transacción es el 22 de enero, apenas semanas después de que la plataforma estuviera al borde de desaparecer del mercado estadounidense. El acuerdo establece una estructura compleja de propiedad compartida que busca satisfacer las demandas de seguridad nacional sin eliminar completamente la participación china.

La nueva empresa conjunta estadounidense distribuirá su propiedad en tres segmentos principales. Un consorcio de inversores controlará el 50% de las acciones, donde Oracle, Silver Lake y MGX tendrán cada uno una participación del 15%. El restante 5% de este consorcio se repartirá entre otros inversores. Un segundo grupo, compuesto por afiliados de inversores existentes de ByteDance, mantendrá el 30.1%. La empresa matriz china ByteDance conservará el 19.9% restante.

¿Cómo operará el "nuevo TikTok"?

El nuevo TikTok estadounidense operará con un consejo directivo de siete miembros con mayoría estadounidense. Según el memorando de Chew, la estructura estará sujeta a términos que "proteger los datos de los estadounidenses y la seguridad nacional de Estados Unidos".

Los aspectos técnicos de la operación también experimentarán cambios significativos. Los datos de usuarios estadounidenses serán almacenados localmente en sistemas gestionados por Oracle, uno de los principales socios de la transacción. Además, el algoritmo de TikTok —el componente tecnológico que determina qué videos aparecen en el feed de cada usuario— será reentrenado utilizando exclusivamente datos de usuarios estadounidenses para "garantizar que el feed de contenido esté libre de manipulación externa", según indicó el CEO en su comunicación interna.

La empresa conjunta también asumirá responsabilidades directas sobre la moderación de contenido y las políticas aplicables dentro del país, alejando estas decisiones del control directo de Beijing.

El acuerdo pone fin a un capítulo turbulento que incluyó múltiples giros políticos. El Congreso estadounidense aprobó con amplias mayorías bipartidistas una ley que obligaba a ByteDance a vender TikTok o enfrentar una prohibición total. El presidente Joe Biden firmó esa legislación, estableciendo un plazo límite en enero de 2025.

Durante varias horas, TikTok efectivamente se apagó para los usuarios estadounidenses cuando llegó ese plazo. Sin embargo, el presidente Donald Trump intervino en su primer día de mandato, firmando una orden ejecutiva para mantener la aplicación funcionando mientras su administración negociaba un acuerdo de venta.

Lo que siguió fueron múltiples extensiones del plazo mediante órdenes ejecutivas sucesivas de Trump, sin una base legal clara. Una segunda extensión llegó en abril, cuando funcionarios de la Casa Blanca creyeron estar cerca de cerrar un acuerdo que finalmente se desmoronó después de que China retirara su respaldo tras el anuncio de aranceles por parte de Trump. Extensiones adicionales se produjeron en junio y septiembre, esta última con la promesa de permitir que TikTok continuara operando de manera que abordara las preocupaciones de seguridad nacional.

Ahora, con los acuerdos vinculantes firmados y una fecha de cierre establecida, la saga de TikTok en Estados Unidos parece encaminarse hacia su resolución definitiva, aunque la retención del 19.9% por parte de ByteDance podría seguir generando debates sobre la independencia real de la operación estadounidense.

