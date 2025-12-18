Hospitales de Inglaterra Están en "Alerta Máxima" por Niveles Récord de Enfermos de Gripe

Un momento de tensión se experimenta en Reino Unido, debido a que los hospitales de Inglaterra reportan "alerta máxima" ante los ingresos por gripe que han alcanzado su nivel más alto para este momento de 2025.

El Servicio Nacional de Salud (NHS) informa que un total de 3 mil 140 pacientes fueron hospitalizados por gripe para finales de la semana pasada, 18% más que la semana anterior y la cifra más alta jamás registrada para este momento de la temporada invernal.

La cifra de pacientes con gripe subió 39% en el este de Inglaterra y 40% en el suroeste, de acuerdo con NHS England.

¿Por qué hay alerta en hospitales de Inglaterra?

Los hospitales británicos están en alerta máxima debido a la propagación de una cepa de gripe, sin embargo las infecciones parecen estar estabilizándose.

Autoridades sanitarias informaron este jueves que los casos han aumentado 18% en comparación con la semana anterior, pero es un incremento menor que el del 55% registrado la semana anterior.

El ritmo de aumento también está disminuyendo en Gales, y el número de casos de gripe hospitalaria en Escocia e Irlanda del Norte ha disminuido.

La Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido, dice que todavía es demasiado pronto para determinar si la gripe ha alcanzado su punto máximo.

Piden a las familias tomar precauciones para evitar contagios en la temporada festiva decembrina, ya que la temporada de gripe suele extenderse entrado el año nuevo.

¿Qué dicen los médicos sobre casos de gripe?

Médicos británicos relatan que las clínicas donde laboran están funcionando al máximo de su capacidad, mientras que otros profesionales de a salud aseguran que el personal está sufriendo enfermedades estacionales, y esto aumenta la presión sobre el personal.

¿Qué medidas recomiendan ante aumento de casos de gripe?

Una de las recomendaciones más efectivas de protegerse contra el virus es vacunarse.

Usar cubrebocas

No saludar de mano

Lavarse las manos frecuentemente

