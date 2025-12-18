Operativo y Balacera en Cuauhtémoc: Rompen Puerta de Gimnasio en Busca de Más Extorsionadores
Horas después del operativo que terminó en persecución y balacera en la colonia Juárez, agentes de la SSC rompieron la puerta de un gimnasio
Policías de la secretaría de Seguridad Ciudadana rompieron la puerta de un gimnasio denominado "Gimnasio Clásico", esto alrededor de las 14:00 horas, después de que esta mañana un operativo contra extorsionadores derivara en una persecución y balacera, que ha dejado hasta el momento 6 personas detenidas, y un agente herido.
El gimnasio a donde llegaron decenas de agentes de la SSC se ubica en Río Tíber en la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc. Éste se encuentra a tan solo unos metros de donde se originó la balacera hoy.
De acuerdo con reportes, agentes de la SSC recibieron la alerta de que presuntamente otros agresores se habían escondido en este gimnasio, aunque hasta el momento no hay información oficial al respecto.
