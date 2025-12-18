Así Fue Balacera Cerca de Reforma, en Colonia Cuauhtémoc Hoy: Video del Momento de los Disparos
Aquí puedes ver el video del momento de la balacera de hoy, cerca de Reforma
Día de balaceras en Ciudad de México (CDMX) hoy, 18 de diciembre de 2025; aquí te mostramos el video del momento exacto en que se desataron los balazos cerca de Paseo de la Reforma, en la colonia Cuauhtémoc, en el marco de un operativo contra la extorsión.
Video del momento exacto de la balacera en la colonia Cuauhtémoc
En el video se escucha a una persona narrando lo que estaba sucediendo en el momento de la balacera, en calles de la colonia Cuauhtémoc, en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México.
Se oyen los plomazos todavía, los tienen rodeados, está tapada la calle, esperemos que esto acabe rápido.
Con información de N+.
RMT