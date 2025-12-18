Cuidado, Hay Riesgo de Secuestro: Lista de Lugares Más Peligrosos en México, Según Canadá
Canadá recomienda a los viajeros "tener mucho cuidado en México debido a los altos niveles de actividad criminal y secuestro"; aquí los detalles sobre la alerta de viaje
El Gobierno de Canadá actualizó su alerta de viaje para varios países del mundo, ahora con mapas de cada destino; aquí te decimos qué estados de México aparecen con mayor riesgo de actividad criminal y secuestro.
Nivel de riesgo en México
La alerta de viaje de Canadá muestra el nivel de riesgo con los siguientes colores:
- Rojo: Evitar todos los viajes
- Anaranjado: Evitar los viajes no esenciales
- Amarillo: Tener mucho cuidado
- Verde: Tomar las precauciones de seguridad habituales
En la lista de países con alerta, México aparece en color amarillo, es decir, las autoridades canadienses recomiendan “extremar precaución”.
“Se recomienda tener mucho cuidado en México debido a los altos niveles de actividad criminal y secuestro”, señala la alerta.
En color amarillo, “existen ciertas preocupaciones de seguridad o la situación podría cambiar rápidamente”, según el Gobierno de Canadá.
Tenga mucho cuidado en todo momento, esté atento a los medios locales y siga las instrucciones de las autoridades locales.
Lista de estados con mayor riesgo de actividad criminal y secuestro
A continuación, te mostramos la lista de los estados de la República mexicana con mayor inseguridad, donde se deben evitar viajes no esenciales, y el mapa de México que Canadá publicó para alertar a los viajeros, por el riesgo de actividad criminal y secuestro, actualizada el 15 de diciembre de 2025.
Esta es la lista de los 12 de los 32 estados con alerta color anaranjado:
- Chiapas
- Chihuahua
- Colima
- Guanajuato
- Guerrero
- Michoacán
- Nuevo León
- Sinaloa
- Sonora
- Tamaulipas
- Zacatecas
Lista de estados en alerta amarilla:
- Aguascalientes
- Baja California
- Baja California Sur
- Campeche
- Ciudad de México
- Coahuila
- Durango
- Estado de México
- Hidalgo
- Jalisco
- Nayarit
- Oaxaca
- Puebla
- Querétaro
- Quintana Roo
- San Luis Potosí
- Tabasco
- Tlaxcala
- Veracruz
- Yucatán
Información en desarrollo...
