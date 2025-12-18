Cuidado, Hay Riesgo de Secuestro: Lista de Lugares Más Peligrosos en México, Según Canadá

El Gobierno de Canadá actualizó su alerta de viaje para varios países del mundo, ahora con mapas de cada destino; aquí te decimos qué estados de México aparecen con mayor riesgo de actividad criminal y secuestro.

Nivel de riesgo en México

La alerta de viaje de Canadá muestra el nivel de riesgo con los siguientes colores:

Rojo: Evitar todos los viajes

Evitar todos los viajes Anaranjado: Evitar los viajes no esenciales

Evitar los viajes no esenciales Amarillo: Tener mucho cuidado

Tener mucho cuidado Verde: Tomar las precauciones de seguridad habituales

En la lista de países con alerta, México aparece en color amarillo, es decir, las autoridades canadienses recomiendan “extremar precaución”.

“Se recomienda tener mucho cuidado en México debido a los altos niveles de actividad criminal y secuestro”, señala la alerta.

En color amarillo, “existen ciertas preocupaciones de seguridad o la situación podría cambiar rápidamente”, según el Gobierno de Canadá.

Tenga mucho cuidado en todo momento, esté atento a los medios locales y siga las instrucciones de las autoridades locales.

Lista de estados con mayor riesgo de actividad criminal y secuestro

A continuación, te mostramos la lista de los estados de la República mexicana con mayor inseguridad, donde se deben evitar viajes no esenciales, y el mapa de México que Canadá publicó para alertar a los viajeros, por el riesgo de actividad criminal y secuestro, actualizada el 15 de diciembre de 2025.

Esta es la lista de los 12 de los 32 estados con alerta color anaranjado:

Chiapas Chihuahua Colima Guanajuato Guerrero Michoacán Nuevo León Sinaloa Sonora Tamaulipas Zacatecas

Lista de estados en alerta amarilla:

Aguascalientes

Baja California

Baja California Sur

Campeche

Ciudad de México

Coahuila

Durango

Estado de México

Hidalgo

Jalisco

Nayarit

Oaxaca

Puebla

Querétaro

Quintana Roo

San Luis Potosí

Tabasco

Tlaxcala

Veracruz

Yucatán

Mapa de riesgo de viaje de México, según Canadá. Foto: Gobierno de Canadá

Información en desarrollo...

