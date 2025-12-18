Sheinbaum Envía Mensaje a Turistas de Canadá ante Lista de Lugares Más Peligrosos

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió un mensaje a los turistas canadienses hoy, 18 de diciembre de 2025, después de que el Gobierno de Canadá actualizó su alerta de viaje y pidió a sus ciudadanos tener mucho cuidado en México por “altos niveles de actividad criminal y secuestro”.

“México es grandioso y todo mundo quiere conocer nuestro país (...) Pueden venir a México, aquí los recibimos con los brazos abiertos a todos”, señaló la mandataria nacional durante su conferencia de prensa diaria.

Al ser cuestionada por la alerta de viaje, recordó que el turismo canadiense ha aumentado en la República Mexicana y previó que esa tendencia permanezca porque “México está de moda”.

Ha aumentado muchísimo (el turismo canadiense) y va a seguir aumentando porque México es grandioso y todo mundo quiere conocer nuestro país. México está de moda.

Crecen visitas de canadienses

Sheinbaum Pardo mostró una gráfica de indicadores turísticos, según los cuales Canadá está entre los países con mayor incremento en las llegadas turistas vía aérea este año, con 11.4%.

Italia , con aumento de 14.8%

, con aumento de 14.8% Corea del Sur , 11.6%.

, 11.6%. Canadá , 11.4%.

, 11.4%. Argentina , 14.3%.

, 14.3%. China , 10.6%.

, 10.6%. Estados Unidos, 0.6%.

“Canadá, 11.4% de incremento en el 2025 y va a seguir aumentando; entonces, pueden venir a México, aquí los recibimos con los brazos abiertos a todos”, dijo Sheinbaum a los turistas de dicha nación.



