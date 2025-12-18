Balacera en CDMX Hoy: Persecución en Vivo por Operativo contra Extorsionadores en Cuauhtémoc

La mañana de hoy, 18 de diciembre de 2025, se registró una balacera en la colonia Cuauhtémoc, de la Ciudad de México (CDMX). Los policías llevan a cabo un operativo para detener a posibles extorsionadores.

Cabe señalar que en la zona hay cierres viales, hasta el momento hay cuatro personas detenidas, quienes serán presentadas ante las autoridades correspondientes, y un policía lesionado.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) dio a conocer que el operativo contra el delito de extorsión se efectuó en la colonia Cuauhtémoc, a unas calles del Ángel de la Independencia, donde los policías repelieron una agresión, en N+ te informamos los detalles de lo sucedido en ¿Qué Pasó en la Colonia Juárez Hoy 18 de Diciembre 2025? Fuerte Movilización Policial en CDMX.

¿Qué pasó hoy en la Cuauhtémoc?

Por su parte, Pablo Vázquez Camacho, titular de la SSC CDMX, informó por medio de sus redes sociales oficiales que el policía lesionado luego de la balacera fue trasladado a un hospital y que los responsables fueron detenidos. A las 11:24 horas, reportó que en la zona continúan las acciones operativas.

Durante el operativo, los sujetos intentaron huir por las azoteas de varios inmuebles, lo que obligó a los policías a establecer un cerco en la parte frontal y posterior de los edificios, con presencia en la calle Río Balsas.

En cuanto al cierre vial, no había paso Río Tíber para el tránsito vehicular mientras se desarrollaban las acciones. Los automóviles fueron desviados por Río Balsas, y se mantuvieron restricciones para motocicletas con dirección a Río San Joaquín y Marina Nacional, particularmente en el puente de la zona.

A las11:36 horas, fue reabierta Río Tíber, mientras que Río Naza y Río Ebro continúan cerradas.

