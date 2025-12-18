¿Qué Pasó en la Colonia Juárez Hoy 18 de Diciembre 2025? Fuerte Movilización Policial en CDMX

La mañana de este jueves 18 de diciembre se registró una intensa movilización policial en la colonia Cuauhtémoc, previamente se informó que era la colonia Juárez, que mantuvo cerrada la circulación en calles céntricas de la alcaldía Cuauhtémoc. El operativo, que comenzó alrededor de las 10:30 horas, se tornó violento cuando se escucharon disparos en la zona.

La acción policial se concentró en la calle Río Ebro, donde elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) realizaban un operativo enfocado en combatir el delito de extorsión. Durante la intervención, la situación escaló cuando uno de los presuntos responsables abrió fuego contra los uniformados.

Pablo Vázquez, titular de la SSC, confirmó en redes sociales que los hechos ocurrieron mientras

compañeros de @SSC_CDMX realizan un operativo de combate al delito de #Extorsión en la colonia #Juárez en @AlcCuauhtemocMx, durante el cual una persona efectuó disparos en su contra

Al repeler la agresión armada, un oficial resultó lesionado. El elemento fue trasladado de manera inmediata a bordo de una ambulancia del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas a un hospital particular para recibir atención médica. Hasta el momento, es el único reporte de personas lesionadas derivado de estos hechos.

El intercambio de disparos se mantuvo activo durante varios minutos en la zona, aunque antes de las 11:00 horas ya no se reportaba fuego activo. Sin embargo, las acciones operativas continuaron desplegadas en el perímetro, con elementos de élite subiendo a azoteas y la parte alta de viviendas para proseguir con la investigación.

Durante el operativo, personal de Inteligencia e Investigación Policial logró la detención de cuatro personas. Los detenidos fueron trasladados a la Fiscalía Antisecuestros ubicada en la zona de Jardín, en Azcapotzalco, para ser presentados ante las autoridades ministeriales correspondientes.

Las personas identificadas durante el operativo intentaron escapar por la parte alta de los inmuebles, desplazándose por las azoteas para evitar su detención. Esta situación motivó que los elementos policiales establecieran un cerco tanto en la parte delantera como trasera de los inmuebles, incluyendo presencia en la calle Río Balsas.

El dispositivo de seguridad provocó el cierre de la calle Río Tíber, donde se estableció un perímetro que impidió el paso vehicular durante el desarrollo de las acciones. Las unidades fueron desviadas por la calle Río Balsas, aunque el paso de motocicletas hacia Río San Joaquín y Marina Nacional se mantuvo restringido en el puente.

Los servicios de emergencia desplegaron varias ambulancias y patrullas que cerraron el acceso a la zona. El helicóptero Cóndor de la policía capitalina sobrevoló el área durante las acciones operativas. Conforme avanzó la mañana, algunas unidades comenzaron a retirarse gradualmente del lugar.

La SSC informó a las 10:52 horas que las acciones operativas en la zona continuaban en desarrollo. Los elementos tanto de Inteligencia como de Investigación permanecieron en el área para concluir la actividad y verificar que no hubiera más personas involucradas en los hechos.

El operativo se desarrolló en los límites de las colonias Juárez y Cuauhtémoc, manteniendo el cierre vehicular hasta que concluyeran las diligencias de las autoridades. La zona se reabriría una vez que los elementos confirmaran que la situación estaba controlada y no representaba riesgo para la población.

CT