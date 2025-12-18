Balacera en Churubusco Hoy: Hombre Mata su Pareja Luego de Discusión en Iztacalco, CDMX

Una balacera se registró la mañana de hoy, 18 de diciembre de 2025, en Circuito Interior Río Churubusco; esto es lo que se sabe sobre el asesinato de una mujer, presuntamente a manos de su pareja, en la alcaldía Iztacalco, en Ciudad de México (CDMX).

¿Que pasó en Río Churubusco hoy?

Según testigos, la pareja iba discutiendo en la lateral de Circuito Interior Río Churubusco, al cruce con Eje 3 Sur Añil, cuando el sujeto habría atacado a tiros a la mujer, cerca del Palacio de los Deportes y el Estadio GNP.

De acuerdo con los primeros reportes, el sujeto intentó quitarse la vida, luego de asesinar a su pareja, pero no lo logró, y fue trasladado a un hospital, herido por arma de fuego en la cabeza.

Al menos 15 patrullas de la Ciudad de México llegaron al lugar de la tragedia para resguardar la zona, donde se esperaba el arribo de servicios periciales de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de CDMX para el levantamiento del cuero y las investigaciones correspondientes.

Por la balacera de hoy, autoridades cerraron la circulación vial en algunos carriles, por lo que el servicio de Metrobús también se vio afectado.

Mapa de la zona de la balacera en Río Churubusco y Añil

