Fatal Accidente en Avenida Central en Ecatepec: Atropellan y Matan a Conductor Cerca de Mexibús
Aquí te decimos qué pasó hoy en la Avenida Central, en Ecatepec, Estado de México
Un fatal accidente ocurrió la mañana de hoy, 18 de diciembre de 2025, en la Avenida Central, en Ecatepec, Estado de México; aquí te decimos que pasó cerca de la estación Josefa Ortiz del Mexibús.
¿Qué pasó en Avenida Central de Ecatepec?
De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de un auto bajó de la unidad para cambiar una llanta cuando un vehículo lo atropelló y lo mató.
El cuerpo del conductor quedó a un costado de su auto, mientras que el presunto culpable huyó del lugar del accidente.
Información en desarrollo...
