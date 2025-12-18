“Todos los Países” Deberían Estar contra Posible Intervención de EUA a Venezuela: Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se pronunció hoy, 18 de diciembre de 2025, sobre la orden del gobierno de Donald Trump de bloqueos a Venezuela. Señaló que "todos los países" deben estar en contra de la posible intervención de Estados Unidos.

Sheinbaum Pardo señaló que, más allá de las posturas sobre el gobierno venezolano, debe haber respeto al derecho internacional y no intervencionismo. Por ello, insistió en que cualquier diferencia entre países debe resolverse mediante mecanismos diplomáticos, particularmente a través de instancias como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), anteriormente, también hizo un llamado, en N+ te informamos en qué consistió: Sheinbaum Hace Llamado a la ONU ante Orden de Trump hacia Venezuela: Esto Dijo.

No estamos de acuerdo con intervenciones, ni injerencias y estamos de acuerdo con soluciones pacíficas.

Creo esa debería ser la posición de todos los países del hemisferio, cada presidente, el de Chile dio otra posición, pero vamos a buscar con todos los países que sí lo deseen buscar una solución pacífica.

Video: Claudia Sheinbaum Reitera que México Apoya el Diálogo en Venezuela y No Apoya Intervención

El pasado 16 de diciembre de 2025, el presidente Donald Trump ordenó un bloqueo a los petroleros venezolanos sancionados, en N+ te compartimos los detalles en Trump Ordena un Bloqueo Total a los Petroleros Sancionados Desde y Hacia Venezuela.

En breve más información.

