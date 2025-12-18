Inicio Internacional Estados unidos EUA Sentencia a Más de 11 Años de Cárcel a ‘El Guacho’, Yerno de ‘El Mencho’, Líder del CJNG

EUA Sentencia a Más de 11 Años de Cárcel a ‘El Guacho’, Yerno de ‘El Mencho’, Líder del CJNG

|

N+

-

De acuerdo con los reportes, 'El Guacho' es pareja de la hija de 'El Mencho', líder del CJNG

Imagen no disponible

COMPARTE:

La justicia de Estados Unidos de América (EUA) sentenció a más de 11 años de cárcel a Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa, conocido como El Guacho, quien fue identificado como yerno de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Información en desarrollo…

Narcotráfico
Inicio Internacional Estados unidos Sentencia guacho yerno mencho lider cjng estados unidos cuantos anos carcel