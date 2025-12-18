EUA Sentencia a Más de 11 Años de Cárcel a ‘El Guacho’, Yerno de ‘El Mencho’, Líder del CJNG

La justicia de Estados Unidos de América (EUA) sentenció a más de 11 años de cárcel a Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa, conocido como El Guacho, quien fue identificado como yerno de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Información en desarrollo…