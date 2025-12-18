Confirman Identidad de Adulta Mayor Abandonada en la Carretera Playa Bagdad en Matamoros

Autoridades del Sistema DIF Matamoros y directivos del Hospital General Alfredo Pumarejo confirmaron la identidad de la mujer que fue encontrada hace unos días abandonada a la orilla de la carretera rumbo a Playa Bagdad, sentada en una silla de ruedas e inconsciente.

Está dormida, está cansada y, pues, revisamos sus signos vitales y todo está muy bien. Es una personita, según los cuidados que están teniendo los compañeros de enfermería, que no está descuidada; es una persona que no trae escaras o lesiones en su piel. Gerardo García Salinas, Director del Hospital General Alfredo Pumarejo.

Se trata de Nilda Perales Ramos, de 84 años, originaria de Laredo, Texas. De acuerdo con el director del hospital, Gerardo García Salinas, la paciente tuvo un breve momento de lucidez en el que pudo decir su nombre y lugar de residencia.

Su estado de salud se reporta estable, y permanecerá bajo atención médica mientras el DIF localiza a sus familiares. Está bien cuidada, sus manos, pies y cara bien cuidados; piensan que sí está atendida por la familia, pero ya esa investigación será por otras instituciones; a nosotros solamente decirles que ella se está recuperando. Gerardo García Salinas, Director del Hospital General Alfredo Pumarejo

En redes sociales, la mujer fue inicialmente confundida con una persona desaparecida en Houston, Texas, versión que fue descartada por autoridades de esa ciudad. El representante legal del DIF, Hugo Gutiérrez, confirmó oficialmente la identidad de la adulta mayor.

Por ahora, se desconoce quién la abandonó y por qué, dejándola a su suerte en condiciones vulnerables. Las autoridades continúan trabajando para esclarecer el caso y garantizar su bienestar.

