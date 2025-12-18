Santa Claus de Reynosa Prepara Entrega de Juguetes a Niños Hospitalizados; Un Elote por Juguete

Con el objetivo de llevar un momento de alegría a niñas y niños internados en hospitales de Reynosa durante la Nochebuena, el señor Dago se viste de Santa Claus y, acompañado de su familia, recorre distintas instituciones médicas públicas la noche de Navidad.

Santa Claus de Reynosa Intercambia Elotes por Juguetes para Niños Hospitalizados

Camilla por camilla, entrega juguetes a los pequeños pacientes, una labor solidaria que ha logrado realizar durante 27 años gracias al apoyo de la ciudadanía que acude a su negocio para intercambiar un juguete por un elote.

Para este 2025, el señor Dago confía en reunir más de 700 juguetes, los cuales no solo serán entregados a menores hospitalizados, sino también a niñas y niños de la Sierra de Miquihuana, Tamaulipas, a donde acude en los días posteriores a la Navidad para llevar presentes, así como ropa y cobijas que ayuden a enfrentar las bajas temperaturas que se registran en esa región.

Santa Claus de Reynosa Hace un Llamado a la Ciudadania

Por ello, hizo un llamado a la población en general a sumarse a esta noble causa y acudir al cruce del bulevar Tonga y bulevar Espuelas, en la colonia Paraíso, a partir de las cinco de la tarde, donde, a cambio de un juguete, el Santa Claus de Reynosa ofrece un elote asado como muestra de agradecimiento.

