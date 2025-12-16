Inicio Tamaulipas Aseguran Droga Valuada en 502 Mil Pesos en Operativo Federal en Nuevo Laredo

Durante operativos federales, elementos de la Guardia Nacional y Ejército Mexicano decomisan en Nuevo Laredo diversas drogas.

Aseguran Droga Valuada en 502 Mil Pesos en Operativo Federal en Nuevo Laredo. Foto: @SSPCMexico

Como parte de acciones coordinadas del Gabinete de Seguridad, autoridades federales realizaron detenciones, cateos y aseguramientos de armas de fuego, así como de distintos tipos de droga, en los estados de Baja California, Ciudad de México, Coahuila, Michoacán, Morelos, Nayarit, Tamaulipas y Sinaloa.

Decomisan Diversas Dosis de Drogas en Nuevo Laredo

En Tamaulipas, específicamente en Nuevo Laredo, elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano aseguraron 1,725 dosis de cocaína, 175 dosis de metanfetamina y 75 dosis de marihuana, además de diversos cartuchos útiles y un vehículo.

De acuerdo con estimaciones oficiales, el valor de la droga asegurada asciende a aproximadamente 502 mil pesos. Las acciones forman parte de los operativos permanentes para combatir el tráfico de drogas y fortalecer la seguridad en la región.

