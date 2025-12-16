Registran Incendio en Área de Panadería de Supermercado de Avenida del Niño en Matamoros
El incendio registrado en el área de panadería de un supermercado sobre la avenida del Niño en Matamoros ha dejado como saldo preliminar un trabajador intoxicado.
Durante la tarde de este martes 16 de diciembre de 2025 se registró un incendio en el área de panadería de un supermercado sobre la avenida del Niño en Matamoros; derivado de estos hechos, ha dejado un trabajador intoxicado, quien ya fue trasladado por paramédicos para su pronta atención.
Información en desarrollo.
