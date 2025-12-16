Registran Incendio en Área de Panadería de Supermercado de Avenida del Niño en Matamoros

Durante la tarde de este martes 16 de diciembre de 2025 se registró un incendio en el área de panadería de un supermercado sobre la avenida del Niño en Matamoros; derivado de estos hechos, ha dejado un trabajador intoxicado, quien ya fue trasladado por paramédicos para su pronta atención.

Incendio de Supermercado en Matamoros, Tamaulipas. Foto: N+

Información en desarrollo.

