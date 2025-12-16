Finaliza Periodo de Irving Barrios Mojica al Frente de la Fiscalía General de Tamaulipas

Durante los trabajos de la Mesa de Construcción de Paz, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, informó la conclusión del ciclo de trabajo del Fiscal General del Estado, Irving Barrios Mojica, a quien reconoció por su labor desempeñada en favor de la entidad.

Durante la Mesa de Paz, despedimos al Fiscal General Irving Barrios Mojica agradeciendo su labor por Tamaulipas. Culmina su trabajo y cerramos este ciclo de trabajo diario en la Mesa. pic.twitter.com/92PiS6h2T8 — Américo Villarreal (@Dr_AVillarreal) December 16, 2025

A través de un mensaje, el mandatario estatal destacó la participación y el compromiso del fiscal en las sesiones diarias de la Mesa de Paz, espacio en el que se coordinan acciones en materia de seguridad y procuración de justicia.

Irving Barrios Mojica Deja la Fiscalía de Tamaulipas

Irving Barrios Mojica fue Procurador General de Justicia de Tamaulipas desde octubre de 2016 y posteriormente Fiscal General de Justicia del Estado desde diciembre de 2018 hasta diciembre de 2025, lo que representa un periodo de nueve años en la procuración y administración de justicia en la entidad. Antes de ello, desarrolló cargos dentro de la extinta Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía General de la República), incluyendo puestos especializados en delitos federales y asuntos internacionales.

Al concluir su periodo en diciembre de 2025, su salida marca el fin de un ciclo en la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, institución que ahora enfrenta el reto de atender el rezago de casos, fortalecer capacidades operativas y responder a expectativas ciudadanas de mayor eficacia en la procuración de justicia.

