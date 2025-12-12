Entra el Frente Frío 21 a Tamaulipas con Tormentas y Bajas Temperaturas el Fin de Semana

Del domingo 14 de diciembre al lunes 15 de diciembre de 2025, el frente frío número 21, en combinación con humedad tropical, incrementará la probabilidad de lluvias en Tamaulipas, con precipitaciones que podrían ser localmente fuertes en la zona centro. Esta condición se presenta debido al avance de la masa de aire frío asociada al sistema frontal, la cual interactúa con la humedad proveniente del Golfo de México, generando inestabilidad atmosférica y chubascos en varias regiones del estado.

Pronóstico del Clima en Tamaulipas | Viernes 12 de Diciembre de 2025

Ingreso del Frente Frío 21 en Tamaulipas

Se prevé un ligero descenso en las temperaturas, con valores más frescos tanto durante las noches como en las primeras horas de la mañana, conforme el frente frío 21 se desplaza sobre la región. Este descenso térmico será especialmente notable entre domingo y lunes, acompañando al sistema frontal.

Autoridades meteorológicas y de protección civil mantienen vigilancia y recomendaciones a la población para tomar precauciones ante posibles lluvias, vientos y cambios bruscos de temperatura durante este periodo.

