Sepelio del Regidor Brayan Salinas en Reynosa: Familiares y Funcionarios Le Dan el Último Adiós

Con una profunda tristeza, rosas rojas en mano y banderas representativas del orgullo LGBT, es como familiares y amigos de Brayan Vicente Salinas siguieron la carroza donde se trasladaba el cuerpo del joven regidor del velatorio hacia el panteón ubicado dentro del mismo predio, para darle el último adiós.

A casi una semana de haberlo encontrado sin vida, se ha detenido a uno de los presuntos responsables de privar de la vida a Vicente Salinas, mientras que las investigaciones continúan por parte de las autoridades para dar con una segunda persona, quien también aparece en videos de las cámaras de seguridad de los departamentos donde el funcionario se hospedaba.

Durante la tarde del miércoles 10 de diciembre de 2025, familiares, amigos, compañeros de trabajo y ciudadanos acudieron a una funeraria de Reynosa para despedir al regidor Brayan Nicolás Vicente Salinas, cuyo cuerpo fue trasladado a este municipio para recibir el último adiós.

Regidores del Cabildo, así como funcionarios municipales, montaron una guardia de honor en memoria del joven servidor público, atendiendo las indicaciones de su familia. En el lugar destacó un ambiente de profunda consternación y solidaridad, especialmente hacia la madre y hermanos del regidor, quienes recibieron el respaldo de la comunidad ante esta irreparable pérdida.

Durante las intervenciones de quienes tomaron la palabra, se subrayó que Brayan Salinas fue un funcionario comprometido, cercano a la ciudadanía y ampliamente apreciado en distintos sectores de Reynosa. Su trayectoria, aún en ascenso y marcada por el servicio público, quedó truncada antes de cumplir los 30 años de edad.

¿Qué ocurrió con el regidor Brayan Salinas?

Brayan Nicolás Vicente Salinas, integrante del Cabildo de Reynosa, fue localizado sin vida el domingo 7 de diciembre de 2025 en un departamento en la Ciudad de México. Autoridades capitalinas confirmaron el hallazgo e iniciaron una carpeta de investigación para determinar las circunstancias de su fallecimiento.

La Fiscalía de la Ciudad de México continúa con las indagatorias, mientras familiares, aliados políticos y funcionarios municipales han manifestado su dolor y reiterado su exigencia de que el caso sea esclarecido de manera puntual y transparente.

El cuerpo del regidor ya fue velado en Reynosa, donde la comunidad le brindó un último homenaje y reiteró su demanda de justicia.

