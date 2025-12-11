Monumental Virgen de la Misericordia en Tamaulipas. Fecha de Inauguración y Recomendaciones

Este 12 de diciembre de 2025 se llevará a cabo un acontecimiento histórico en Tamaulipas con la inauguración de la monumental Virgen de la Misericordia en el santuario de El Chorrito, en el municipio de Hidalgo.

La escultura, diseñada y coordinada por la artista tamaulipeca Elizabeth Pesquera Caballero, mide más de 32 metros de altura y está construida en acero inoxidable, con detalles significativos como las pupilas bendecidas por el papa León XIV, elementos que refuerzan su significado espiritual.

Autoridades estatales han confirmado que la inauguración oficial se realizará en el marco de la celebración del Día de la Virgen y estará encabezada por el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya.

Protección Civil en Tamaulipas Emite Recomendaciones de Seguridad

Para garantizar una experiencia segura, personal de Protección Civil Tamaulipas ha completado inspecciones de seguridad estructural y se han implementado medidas operativas para la atención de los asistentes.

Ante la alta afluencia esperada de fieles, peregrinos y visitantes, se recomienda a quienes planeen asistir llegar con anticipación. Se ha solicitado a la población seguir las indicaciones del personal operativo para facilitar un acceso ágil y una experiencia segura para todas y todos.

