Sentencian a Erick “B” a 8 Años de Prisión por Transporte Ilícito de Hidrocarburo en Tamaulipas

La Fiscalía General de la República, a través de su Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Tamaulipas, logró una sentencia condenatoria de ocho años de prisión contra Erick "B" por el delito de transporte ilícito de hidrocarburo.

El sentenciado fue detenido por elementos de la Guardia Nacional en San Fernando, sobre la carretera Victoria-Matamoros. Conducía un tractocamión con dos pipas que transportaban un total de 63 mil litros de hidrocarburo, sin poder acreditar su legal procedencia y posesión.

La Condena Contra Erick B, Incluye el Pago de una Multa

Tras la detención, la Fiscalía presentó las pruebas ante un juez de Control. Mediante un procedimiento abreviado, el Ministerio Público Federal obtuvo la condena, que incluye también el pago de una multa de ocho mil Unidades de Medida y Actualización conocidas como las UMAS.

