Roban las Limosnas de la Parroquia de San Agustín en Tampico

Un sujeto aprovechó la ausencia de feligreses para robar las limosnas de tres urnas de la Parroquia de San Agustín, ubicada en el Infonavit Jesús Elías Piña, al norte de Tampico. El hurto se registró el jueves 11 de diciembre de 2025, entre la 1 y las 3 de la tarde.

Sujeto ingresa a Parroquia y Roba Limosnas en Tampico. Foto: N+

Responsable de Robo en Parroquia Esta Identificado

El delincuente sustrajo el dinero depositado por los feligreses en las alcancías ubicadas debajo de las esculturas de San Charbel, la Divina Providencia y la Divina Familia.

Según un estimado de la iglesia, el monto robado asciende a un aproximado de 500 pesos. El hecho fue captado por las cámaras de vigilancia del templo. El párroco de la iglesia informó que las grabaciones ya están siendo analizadas como parte de la investigación para dar con el paradero del responsable.

Sujeto Ingresa a Parroquia de San Agustín en Tampico y Roba Limosnas

