Inicio Tamaulipas Muere en Accidente Carretero Juan Guillermo Mansur, Director del ITABEC en Tamaulipas

Muere en Accidente Carretero Juan Guillermo Mansur, Director del ITABEC en Tamaulipas

|

N+ Tamaulipas

-

El accidente donde murió el director del ITABEC en Tamaulipas fue a la altura del ejido Francisco Villa en San Fernando.

Imagen no disponible

COMPARTE:

 El Dr. Juan Guillermo Manzur Arzola, Director General del Instituto Tamaulipeco de Becas, Estímulos y Créditos Educativos (ITABEC), falleció la mañana de este domingo tras un accidente vehicular registrado en el municipio de San Fernando.

En el mismo percance perdió la vida su chofer, así como una tercera persona que se encontraba en el lugar de los hechos, confirmaron autoridades de manera preliminar.

Noticia Relacionada: Entra el Frente Frío 21 a Tamaulipas con Tormentas y Bajas Temperaturas el Fin de Semana

Accidente Ocurrió en la Carretera San Fernando 

El accidente ocurrió sobre la carretera Victoria–Matamoros, a la altura del libramiento Francisco Villa, lo que ha provocado la obstrucción de la vialidad en la zona.

Hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles sobre las causas del accidente. La información continúa en desarrollo.

Autoridades Confirman Fallecimiento de Juan Guillermo Mansur Arzola

Fue a través de su cuenta de X, que el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, confirmó el fallecimiento de Juan Guillermo Mansur Arzola, director del ITABEC. 
 

 

Historias Recomendadas: 

Última HoraAccidentes de Carretera
Inicio Tamaulipas Muere juan guillermo mansur arzola director del itabec en tamaulipas