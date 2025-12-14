Muere en Accidente Carretero Juan Guillermo Mansur, Director del ITABEC en Tamaulipas

El Dr. Juan Guillermo Manzur Arzola, Director General del Instituto Tamaulipeco de Becas, Estímulos y Créditos Educativos (ITABEC), falleció la mañana de este domingo tras un accidente vehicular registrado en el municipio de San Fernando.

En el mismo percance perdió la vida su chofer, así como una tercera persona que se encontraba en el lugar de los hechos, confirmaron autoridades de manera preliminar.

🟡 | #VoceríaInforma



Se reporta obstrucción de vialidad en carretera Victoria-Matamoros a la altura del libramiento Francisco Villa en #SanFernando, derivado de accidente vehicular.



Se recomienda precaución y en medida de lo posible tomar vías alternas. pic.twitter.com/mfTngPL51w — Vocería de Seguridad Tamaulipas (@VoceriaSegTamps) December 14, 2025

Accidente Ocurrió en la Carretera San Fernando

El accidente ocurrió sobre la carretera Victoria–Matamoros, a la altura del libramiento Francisco Villa, lo que ha provocado la obstrucción de la vialidad en la zona.

Hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles sobre las causas del accidente. La información continúa en desarrollo.

Autoridades Confirman Fallecimiento de Juan Guillermo Mansur Arzola

Fue a través de su cuenta de X, que el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, confirmó el fallecimiento de Juan Guillermo Mansur Arzola, director del ITABEC.



Con profunda pena y dolor recibimos esta mañana la noticia del fallecimiento del Doctor Juan Guillermo Mansur Arzola, colega, colaborador y amigo profundamente apreciado por mí y por nuestra familia. Expresamos nuestra más sincera condolencia a su esposa Eva Lucila, a sus hijos… pic.twitter.com/AsccKFSzfi — Américo Villarreal (@Dr_AVillarreal) December 14, 2025

