Localizan Cuatro Cuerpos con Impacto de Bala en Taller Mecánico en Reynosa

Desde las primeras horas de este sábado, autoridades localizaron a cuatro personas sin vida en el estacionamiento de un taller mecánico ubicado en la colonia Campestre de Reynosa. El hallazgo ocurrió alrededor de las 04:00 horas.

De acuerdo con información preliminar, las víctimas serían dos trabajadores mecánicos y los propietarios del negocio, un hombre y una mujer, quienes eran esposos. Todos presentaban impactos de bala en la cabeza y habrían sido privados de la vida en el mismo lugar.

Noticia Relacionada: Entra el Frente Frío 21 a Tamaulipas con Tormentas y Bajas Temperaturas el Fin de Semana

Elementos de la Guardia Nacional y Ejército Mexicano Arriban a Colonia Campestre de Reynosa

Elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Policía Estatal mantienen acordonada la zona, mientras que los vehículos que se encontraban en el sitio están siendo asegurados por las autoridades, ya que pertenecen a los trabajadores del taller y están siendo revisados en busca de posibles indicios. Las investigaciones continúan y se espera que en las próximas horas las autoridades emitan información oficial.

Historias Recomendadas: