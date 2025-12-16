Protesta de Agricultores de Tamaulipas Mañana 17 de Diciembre: Prevén Bloqueos en Estos Puntos

Este miércoles 17 de diciembre de 2025, se llevarán a cabo concentraciones de agricultores en distintos puntos de Tamaulipas, movilizaciones que podrían derivar en bloqueos.

A través de sus redes sociales, los productores, en solidaridad con el Frente Nacional para el Rescate al Campo Mexicano y la Asociación Nacional de Transportistas, señalan que estas acciones responden a la falta de interés del Gobierno federal para atender la problemática del campo.

Noticia Relacionada: Finaliza Periodo de Irving Barrios Mojica al Frente de la Fiscalía General de Tamaulipas

Concentración de Agricultores Podría Derivar de Bloqueos en Tamaulipas

Las reuniones están programadas para el miércoles 17 de diciembre a las 10:00 de la mañana en los siguientes puntos:

Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros : INIFAP (Campo Experimental).

: INIFAP (Campo Experimental). Reynosa , Méndez y parte de Río Bravo : B-102.

, y parte de : B-102. Zona Ribereña ( Reynosa, Díaz Ordaz, Camargo y Miguel Alemán ): Poblado Los Villarreales.

( ): Poblado Los Villarreales. San Fernando, Méndez, Cruillas, Abasolo y Jiménez : Bodega La Herradura, Carretera Victoria-Matamoros, kilómetro 201.

: Bodega La Herradura, Carretera Victoria-Matamoros, kilómetro 201. Altamira, Aldama, González y Mante: Carretera Tampico-Mante, por Corpus Christi en Altamira.

Los organizadores hacen un llamado a productores y ciudadanos para sumarse a esta lucha por rescatar el campo mexicano. En cada punto se dará un informe y se definirán las acciones a seguir en los próximos días.

Historias Recomendadas: