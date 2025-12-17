Agricultores de la Zona Sur Tamaulipas se Movilizan en Tractores Hacía Presidencia de Altamira

Durante la mañana de este miércoles 17 de diciembre de 2025, agricultores de la zona sur de Tamaulipas se han concentrado sobre la carretera Tampico-Mante para movilizarse en caravana hasta la presidencia municipal de Altamira.

Tractores se han visualizado a lo largo del tramo carretero por automovilistas que circulan por el área.

