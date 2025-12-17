Inicio Tamaulipas Agricultores de la Zona Sur Tamaulipas Llegan en Tractores a Presidencia de Altamira

Agricultores de la Zona Sur Tamaulipas Llegan en Tractores a Presidencia de Altamira

En tractores, productores agrícolas de la zona sur de Tamaulipas se han movilizado sobre la carretera Tampico-Mante.

Agricultores de la Zona Sur Tamaulipas se Movilizan en Tractores Hacía Presidencia de Altamira

Agricultores de la Zona Sur Tamaulipas se Movilizan en Tractores Hacía Presidencia de Altamira. Foto: N+

Durante la mañana de este miércoles 17 de diciembre de 2025, agricultores de la zona sur de Tamaulipas se han concentrado sobre la carretera Tampico-Mante para movilizarse en caravana hasta la presidencia municipal de Altamira

Tractores se han visualizado a lo largo del tramo carretero por automovilistas que circulan por el área. 

