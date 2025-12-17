¿Lloverá Hoy en Matamoros y Reynosa? Alerta de Lluvia Intensa por Paso de Zona de Inestabilidad

Una zona de inestabilidad atmosférica favorecerá un incremento temporal en la probabilidad de lluvias este miércoles 17 de diciembre de 2025 en Tamaulipas, con mayor impacto en la zona Norte del estado, donde se prevén precipitaciones moderadas a localmente fuertes.

Pronóstico del Clima en Tamaulipas Hoy 17 de Diciembre de 2025

De acuerdo con el pronóstico, en el resto de la entidad que comprende la zona Centro, región Cañera y Sur se esperan lluvias ligeras o lloviznas de manera aislada, sin que se anticipen acumulados significativos.

Las condiciones de lluvia estarán acompañadas de un ambiente confortable durante la tarde del miércoles, lo que contribuirá a temperaturas agradables pese a la presencia de nubosidad en gran parte del estado.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar precauciones, especialmente en las zonas donde se podrían registrar lluvias más intensas.

Protección Civil Tamaulipas Emite Recomendaciones Ante Lluvias

No ingreses ni intentes cruzar áreas inundadas.

Un solo descuido puede poner en riesgo tu vida y la de tu familia.

Evita zonas con acumulación de agua.

Respeta señalamientos y cierres viales.

Reporta inundaciones a las autoridades.

